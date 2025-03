Ônibus tomba em ribanceira na Dutra em acidente com um morto e 25 feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo se desestabilizou durante uma manobra; passageiros que se machucaram foram encaminhados para hospitais da região

Reprodução/Corpo de Bombeiros Ônibus tombou na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Pindamonhagaba (km 98)



Um trágico acidente envolvendo um ônibus da empresa 1001 ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, enquanto o veículo fazia a rota entre Rio de Janeiro e São Paulo. O incidente, que aconteceu por volta das 3h, resultou na morte de uma pessoa e deixou 26 feridos entre os 45 passageiros que estavam a bordo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo se desestabilizou durante uma manobra e acabou caindo em uma ribanceira.

As equipes de resgate, incluindo bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram rapidamente mobilizadas para o local do acidente. Os feridos foram encaminhados para diferentes hospitais da região, com seis pessoas sendo levadas ao Hospital Regional de Taubaté, enquanto 16 foram direcionadas ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, dois passageiros foram atendidos na Santa Casa de Aparecida e outros dois na UPA Araretama. Os 19 passageiros que não sofreram ferimentos foram levados para um posto de gasolina nas proximidades, onde puderam aguardar a situação se normalizar. A rodovia, que é uma das principais artérias de ligação entre os Estados, enfrentou complicações devido ao acidente. A faixa da direita e o acostamento foram interditados, resultando em um congestionamento de aproximadamente 2 km na via, o que gerou transtornos para os motoristas que passavam pelo local.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA