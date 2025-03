Mulher de traficante atropela três crianças no Complexo da Maré; vítima de 6 anos tem a perna amputada

Claudene da Silva Mendes, que dirigia um veículo roubado e sem possuir habilitação, foi presa em flagrante e aguarda a realização de uma audiência de custódia

Fernando Frazão/Agência Brasil As acusações contra Claudene incluem receptação, lesão corporal dolosa gravíssima e omissão de socorro



Uma mulher foi detida após atropelar três crianças no Complexo da Maré, localizado no Rio de Janeiro. Claudene da Silva Mendes, que dirigia um veículo roubado e sem possuir habilitação, causou o acidente na madrugada desta terça-feira (4). Entre as vítimas, a menina Yasmin Prates, de apenas 6 anos, teve que passar por uma amputação em uma das pernas. Além de Yasmin, as outras crianças envolvidas no incidente sofreram lesões leves.

Claudene, que namora um criminoso da região, tentou ocultar o carro após o atropelamento, mas foi rapidamente capturada pelas autoridades. As acusações contra Claudene incluem receptação, lesão corporal dolosa gravíssima e omissão de socorro. A mulher foi presa em flagrante e agora aguarda a realização de uma audiência de custódia, na Zona Norte do Estado carioca, que deve ocorrer nos próximos dias.

