ONS confirma apagão no sistema isolado de Roraima, mas afirma que energia já foi restabelecida

Roraima é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN)

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Energia de Roraima é atendida por umas usinas termelétricas instaladas na região



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que às 11h53 deste domingo, 1º de setembro, houve o desligamento automático total do sistema isolado de Roraima. As causas dessa ocorrência ainda estão sendo investigadas. Segundo o operador, a carga do Estado no momento da ocorrência era de 85 megawatts (MW). “As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível”, afirmou o ONS, em nota. Roraima é o único Estado brasileiro que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A demanda por energia é atendida por umas usinas termelétricas instaladas na região. Segundo a ONS, foi concluída, às 13h40 a recomposição total da carga em Roraima. “Assim que identificou a situação, o Operador iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia no Estado. A recomposição da carga iniciou às 13h03 e foi concluída às 13h40”, diz a nota. As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo ONS, posteriormente.

*Com informações do Estadão Conteúdo