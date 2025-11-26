Operação da Linha 7-Rubi muda de mãos e impulsiona ligação São Paulo–Campinas

Projeto prevê integração regional, modernização de estações e novos serviços expresso e intermetropolitano; obras começam em maio de 2026 e têm entrega prevista para maio de 2029

A operação da Linha 7-Rubi passou, nesta quarta-feira (26), para a administração da TIC Trens, concessionária responsável pelo Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte. A mudança marca um novo avanço no projeto que conectará São Paulo a Campinas e também viabilizará o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas. O investimento estadual previsto para essa etapa é de R$ 9,5 bilhões.

A Linha 7-Rubi, que liga Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí em um trajeto de 57 quilômetros, será a base operacional dos três serviços previstos na concessão. A TIC Trens assume agora a manutenção, a administração do trecho e a gestão compartilhada da linha com a MRS, responsável pelo transporte de cargas.

As obras de modernização começam em maio de 2026. O contrato prevê a revitalização das estações, melhorias na via permanente e na rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia. Após as intervenções, a expectativa é de que os trens circulem com intervalos próximos de quatro minutos nos horários de pico. A frota atual — 30 trens da série 9500, com oito carros cada — também será readequada.

“A modernização da Linha-7 é etapa fundamental para o TIC Eixo Norte, que dá início à modernização da mobilidade em São Paulo, beneficiando diretamente as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí. A concessão garante investimentos, inovação e mais qualidade, afetando de maneira efetiva os passageiros, que terão à disposição serviços eficientes e modernos que vão impactar sua qualidade de vida graças à diminuição significativa do tempo de deslocamento”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Entre os projetos considerados estratégicos está a ampliação da Estação Água Branca, que deve se tornar um dos principais pontos de integração do estado. O local reunirá linhas metropolitanas, metrô e os serviços do TIC Eixo Norte e do futuro TIC Eixo Oeste, que ligará São Paulo a Sorocaba.

Hoje, a Linha 7-Rubi atende cerca de 400 mil passageiros por dia e tem tempo médio de viagem de 61 minutos por sentido. A projeção é de que esse número chegue a 448 mil usuários diários até 2040.

Transição entre CPTM e TIC Trens

A transferência da operação ocorreu de forma gradual. Entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, a CPTM manteve o comando da linha enquanto treinava os funcionários da concessionária. A fase prática supervisionada começou em 28 de agosto, quando a TIC Trens passou a operar sob orientação da estatal. Pelo contrato, parte dos trabalhadores da CPTM deve continuar na operação durante os primeiros seis meses.

A concessão foi leiloada em fevereiro de 2024 e vencida pelo Consórcio C2, formado pelo Grupo Comporte e pela estatal chinesa CRRC. O grupo criou a TIC Trens, que ofereceu desconto simbólico de 0,01% sobre o valor máximo previsto para a contraprestação estadual. O investimento total no TIC Eixo Norte é estimado em R$ 16,85 bilhões.

O Trem Intercidades terá cerca de 100 km de extensão, com percurso expresso entre Barra Funda e Campinas e parada em Jundiaí. A viagem deve durar 64 minutos, com uma frota de 15 trens. Já o Trem Intermetropolitano contará com sete trens para atender 44 km, com tempo estimado de 33 minutos.

As obras da Linha 7-Rubi e do serviço expresso devem ser concluídas em abril de 2031. A implantação do TIM tem entrega prevista para maio de 2029. O contrato de concessão terá duração de 30 anos.