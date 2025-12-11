Jovem Pan > Notícias > Brasil > PF mira rede que usava funcionários do Aeroporto de Guarulhos para enviar cocaína ao exterior

PF mira rede que usava funcionários do Aeroporto de Guarulhos para enviar cocaína ao exterior

A ação, chamada de Heavy Cleaning, teve como alvo dez suspeitos e incluiu o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão na cidade

  • Por Nátaly Tenório
  • 11/12/2025 14h55 - Atualizado em 11/12/2025 15h05
Divulgação/PF Operação da PF mira rede que usava funcionários da limpeza de salas VIP de Guarulhos para enviar cocaína ao exterior Celulares e outros itens foram recolhidos e serão analisados pela perícia federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) uma operação para desarticular um esquema que usava funcionários da limpeza de salas VIP no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para acessar áreas restritas e facilitar o envio de cocaína ao exterior. Segundo as investigações, o grupo aproveitava a circulação desses trabalhadores para inserir a droga de forma clandestina em setores internos do terminal.

A ação, chamada de Heavy Cleaning, teve como alvo dez suspeitos e incluiu o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão na cidade. Celulares e outros itens foram recolhidos e serão analisados pela perícia federal. Os envolvidos podem ser indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

