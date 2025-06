Operação da Polícia Civil causa caos no transporte público do Rio

Durante a ação, duas pessoas foram feridas enquanto estavam em um ônibus que transitava pelas áreas afetadas

A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram interditadas em decorrência de uma grande operação da Polícia Civil, que se concentrou no Complexo de Israel, com o objetivo de desmantelar o Terceiro Comando Puro (TCP). O intenso tiroteio resultou em interrupções significativas no transporte público, afetando BRTs, trens e ônibus, levando a cidade a entrar em estágio 2 de atenção. A ação policial visa a captura de 44 traficantes e a apreensão de armamentos e entorpecentes. Durante a operação, duas pessoas foram feridas enquanto estavam em um ônibus que transitava pelas áreas afetadas. Até as 14h30, as autoridades haviam detido 20 indivíduos e confiscado oito fuzis, duas pistolas granadas e coquetéis molotov. A operação também resultou na suspensão das aulas em 21 escolas e no fechamento de quatro unidades de saúde.

A ação policial é fruto de uma investigação que durou sete meses, durante os quais foram identificados os 44 traficantes envolvidos. A facção criminosa exerce controle sobre a região por meio de barricadas, drones e um rígido toque de recolher, além de monopolizar serviços públicos. Um dos feridos, Manoel Américo da Silva, de 60 anos, foi levado ao hospital, onde se encontra em estado estável.

O foco da operação é o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra membros do TCP, que são conhecidos por intimidar moradores e atacar agentes de segurança. Além das detenções, a ação busca retirar de circulação armas, drogas e outros materiais ilícitos. Embora a circulação de BRTs, trens e ônibus tenha sido severamente afetada, a normalização do serviço começou a ser observada por volta das 8h27.

