Operação da polícia na zona oeste do Rio deixa dois mortos e cinco presos

Durante a ação, foram apreendidos cinco pistolas, três rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas

Divulgação/PMERJ Policiais com materiais apreendidos durante operação na Vila Kennedy



A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta segunda-feira, 26, uma operação na comunidade da Vila Kennedy, zona oeste da capital fluminense. A ação foi efetuada por agentes do 14º BPM (Bangu). De acordo com a corporação, a ação resultou na morte de dois suspeitos, que segundo a polícia, confrontaram os policiais. O ataque ocorreu quando policiais faziam um patrulhamento Avenida Joaquim Câmara Ferreira. Os dois suspeitos chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital. Outros cinco suspeitos foram presos. Além disso, foram apreendidos, cinco pistolas, três rádios comunicadores e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).