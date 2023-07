Operação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo prende 15 na Cracolândia

Um dos presos foi detido pela segunda vez em apenas dois dias

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ação de combate ao tráfico na região da Cracolândia, no cruzamento entre as ruas Vitória e Guaianazes, no centro de São Paulo



A Polícia Civil realizou uma operação, neste domingo, 30, na Cracolândia, região central de São Paulo. A ação prendeu 15 pessoas com suspeita de associação ao tráfico de drogas e receptação. Participaram da iniciativa 60 policiais civis em 30 viaturas, que entraram na concentração de usuários, chamada de ‘fluxo’, a fim de prender criminosos. O foco dos agentes foi a Rua dos Gusmões. Um desses presos foi novamente autuado após ser pego em flagrante há dois dias por tráfico de drogas no mesmo local, mas tinha sido liberado por uma audiência de custódia realizada no último sábado, 29. Um outro indivíduo detido na operação policial realizada no dia 24 de junho foi novamente preso hoje por receptação de telefone celular roubado. Apoiada pela Guarda Civil Metropolitana, a ação apreendeu 75 porções de cocaína, 39 porções de maconha, 16 porções de k9, 2 pedaços de crack e 3 tijolos de maconha, dentre outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.