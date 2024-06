Operação especial retira aviões do Aeroporto Salgado Filho após enchentes

Remoção dos aviões teve início neste sábado (8); previsão para este primeiro dia, é retira 9 das 47 aeronaves presas no local

EFE/ Isaac Fontana Aviões em uma pista inundada no Aeroporto Internacional Salgado Filho



Uma operação especial está em andamento para a retirada das aeronaves que ficaram retidas no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, devido às enchentes recentes. A remoção dos aviões teve início neste sábado (8), conforme informado pela Anac (Agência Nacional da Aviação Civil) e pela Fraport Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto. A previsão para este primeiro dia, é retira 9 das 47 aeronaves presas no local. O aeroporto suspendeu suas operações em 3 de maio devido ao alagamento de todo o complexo, incluindo pistas e saguão de passageiros. A Fraport Brasil, concessionária responsável pelo Salgado Filho, informou que o aeroporto deve permanecer fechado pelo menos até dezembro. Para a retirada das aeronaves, é necessário um termo de responsabilidade assinado pelas empresas e indivíduos responsáveis pelos aviões, de acordo com a autorização especial da Anac.

A Anac reforçou que, de acordo com uma portaria publicada no mês anterior, as operações do aeroporto de Porto Alegre permanecerão suspensas por tempo indeterminado. A agência destacou que o translado das aeronaves em caráter excepcional não permitirá a retomada dos voos comerciais com passageiros no aeroporto. Desde o final de maio, voos comerciais foram redirecionados para a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O trabalho de limpeza da pista e do interior do aeroporto já teve início, sendo o primeiro passo para avaliar os danos causados. A concessionária estima um gasto total de R$ 1 bilhão devido às enchentes, compartilhando esse valor com o governo federal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA