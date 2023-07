Governo quer substituir ministra do Turismo antes do recesso

Nos bastidores, a expectativa é de que a nomeação do deputado Celso Sabino (União-PA) como substituto de Daniela Carneiro seja feita ainda nesta quarta, 5

O anúncio oficial da saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pode ser feito ainda nesta quarta-feira, 5. Como adiantou o site da Jovem Pan, a ideia é efetuar a troca, que é esperada há semanas, antes do recesso parlamentar, com o objetivo de destravar a aprovação das pautas econômicas do Executivo em negociação no Congresso Nacional. A mudança de comando na pasta atende a uma reivindicação do União Brasil, pois Daniela, que também é deputada do partido, e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, decidiram abandonar a legenda e migrar para o Republicanos. Nos bastidores, a expectativa é de que a nomeação do deputado Celso Sabino (União-PA) seja feita nesta quarta, entretanto, o senador Davi Alcolumbre (União-AM), principal articulador do partido junto ao Governo Federal, está na Europa e só volta na quinta-feira, 6, o que pode adiar o anúncio. Sabino já estaria atuando informalmente na área de turismo e lidando com demandas do setor, como informou a repórter da Jovem Pan News Katiuscia Sotomayor.

As negociações do Planalto, agora, envolvem encontrar um novo cargo para contemplar o núcleo político de Daniela e seu marido, pois ambos apoiaram o presidente Lula (PT) na disputa eleitoral de 2022. Prestes a assumir um posto no primeiro escalão do governo petista, Celso Sabino nem sempre foi um aliado dos políticos de esquerda. Durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e em meio ao avanço das investigações da Operação Lava Jato sobre o então ex-presidente Lula, o parlamentar publicou uma crítica em sua página do Facebook a respeito da estratégia do governo de nomear o líder petista para o Ministério da Casa Civil para que obtivesse foro privilegiado.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor