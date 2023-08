Operação policial iniciada após morte de soldado da Rota prende 181 pessoas em 10 dias na Baixada Santista

Polícia apreendeu 495 kg de drogas no período e 22 armas; três pessoas foram indiciadas pelo crime

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/08/2023 SP - OPERAÇÃO/GUARUJÁ/PM/MORTES - GERAL - Movimentação de policiais militares no bairro Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral sul paulista, nesta quarta- feira (2). Até o momento foram mortas 16 pessoas durante a ação da polícia na região, que está sob operação policial desde 28 de julho, após a morte do PM da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos.



A Operação Escudo, deflagrada na Baixada Santista, prendeu 181 pessoas em 10 dias, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Além disso, foram contabilizadas 16 mortes. Neste domingo, 6, foram mais 21 presos, sendo que três erma foragidos da Justiça. A polícia também apreendeu mais 15 kg de drogas no décimo dia de operação. O total apreendido no período chegou a 495 kg. Também neste domingo, a Polícia Militar (PM) vistoriou 540 automóveis, dos quais 37 foram removidos, e 271 motocicletas, das quais 21 foram recolhidas. Além disso, 22 armas foram apreendidas desde o início da ação policial. A operação foi deflagrada um dia após a morte do soldado Patrick Reis, da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). O soldado fazia um patrulhamento em uma comunidade, em Guarujá, no litoral paulista, no dia 27 de julho, quando foi baleado por criminosos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um segundo policial chegou a ficar ferido na ocorrência, mas sem gravidade e passa bem.

Três pessoas foram indiciadas por envolvimento na morte do policial. Eles devem responder pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas. Dias depois já com a operação em curso, dois policiais foram baleados à luz do dia por criminosos em Santos. Uma policial foi baleada pelas costas no bairro Campo Grande quando fazia patrulhamento. Após o crime, os criminosos fugiram em direção ao morro São Bento. Lá, atacaram uma viatura do BAEP e balearam outro policial, atingido com um tiro na perna. Na troca de tiros, um dos criminosos foi baleado e morreu. Outros dois foram presos. Os policiais foram hospitalizados e não correm risco de morte. O órgão divulgou ainda que ao menos sete policiais morreram neste ano, em decorrência da violência na Baixada Santista. Outros 12 agentes ficaram feridos. A pasta informou que tem intensificado o policiamento preventivo e ostensivo na região, desde junho, quando implantou a Operação Impacto-Guarujá para reduzir a criminalidade.