Operação Resguardo prende 1.548 suspeitos de praticar violência contra a mulher

Desde de 1º de janeiro, foram mais de 10.235 prisões; nesta segunda-feira, 17.417 vítimas foram atendidas

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/03/2021 Policiais civis prendem suspeito de praticar crimes de violência contra mulheres durante a Operação Resguardo



A Operação Resguardo prendeu nesta segunda-feira, 8, o Dia Internacional da Mulher, 1.548 suspeitos de praticar violência contra a mulher, segundado divulgou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação, que será encerrada nesta segunda-feira, foi iniciada no dia 1º de janeiro de 2021. Nesses meses, a Resguardo apurou 51.243 denúncias, cumpriu 61.729 medidas protetivas, com mais de 188.693 mil vítimas atendidas, 1.356 armas apreendidas e cerca de 77.360 visitas/diligências realizadas pelas polícias civis. No total, foram mais de 10.235 prisões. Nesta manhã, 5.663 viaturas e 18.969 agentes estavam envolvidos em 5.581 visitas/diligências. Foram 17.417 vítimas atendidas, 9.991 inquéritos instaurados e 8.331 medidas protetivas expedidas. Foram expedidos 362 mandados de busca e 985 mandados de prisão. Além disso, 142 armas foram apreendidas.