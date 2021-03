Qual a origem do Dia Internacional da Mulher?

Em 8 de março, mulheres são homenageadas, em todo o mundo, pela história de persistência e de luta por igualdade de direitos; entenda por que a data foi escolhida

Alex Silva / Estadão Conteúdo Embora seja um dia em que as mulheres recebam as mais diversas homenagens, o 8 de março também serve de reflexão sobre desafios atuais; a violência doméstica, o feminicídio e todos os tipos de discriminação são pautas que ainda precisam avançar



As lutas femininas por igualdade e em defesa de direitos políticos e trabalhistas, no mundo, se fortaleceram no século 19, durante a Revolução Industrial. Na época, operárias na Europa e nos Estados Unidos já se organizavam para reivindicar melhores salários e condições adequadas de trabalho. A partir daí, as mobilizações se multiplicaram. Em 1911, uma tragédia em Nova Iorque deu ainda mais fôlego à causa. Quase 150 pessoas, sendo 125 mulheres, morreram em um incêndio que teria sido causado por problemas nas instalações elétricas de uma fábrica têxtil.

Porém, o fato mais marcante ocorreu no dia 8 de março de 1917. Data em que trabalhadoras russas de uma fábrica de tecelagem se uniram em greve por direitos trabalhistas e contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Este episódio é considerado um dos maiores e mais expressivos movimentos políticos de mulheres operárias da história. E foi ele que, décadas mais tarde, em 1975, levou a ONU a oficializar a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher.

No Brasil, uma das grandes conquistas femininas foi o direito ao voto, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Em 1985, foi implantada a primeira Delegacia da Mulher. Duas décadas depois, em 2006, a criação da Lei Maria da Penha consolidou mais uma etapa importante no enfrentamento à violência doméstica e aos crimes sexuais. Agora, nas eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral registrou índice recorde de candidaturas femininas, apesar do aumento não ter sido muito expressivo. E, no mercado de trabalho, mais mulheres ocupam, hoje, cargos de liderança. Contudo, os homens continuam ganhando quase 30% mais que elas, segundo o levantamento mais recente do IBGE.

Por toda essa história de luta, o 8 de março é o dia em que as mulheres recebem as mais diversas homenagens em várias partes do mundo. Mas, a data também deve servir de reflexão sobre desafios atuais. A violência doméstica, seja moral ou sexual, o feminicídio e todos os tipos de discriminação são pautas que ainda precisam avançar e garantir os direitos básicos das mulheres. Tá Explicado?

