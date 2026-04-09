Operação Vem Diesel 2: PF fiscaliza preços do gás de cozinha em 15 estados e no DF

Ação desta quinta-feira (9) inspecionou 55 estabelecimentos para coibir aumentos abusivos e combinação de valores

Marcello Casal / Agência Brasil Polícia Federal realiza operação que fiscaliza preços do gás de cozinha em 15 estados e no Distrito Federal



A Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis realizou, nesta quinta-feira (9), a segunda fase da Operação Vem Diesel. A ação tem como objetivo fiscalizar distribuidoras e revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – o gás de botijão – e contou com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Polícia Federal e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

As ações ocorreram em 24 cidades, espalhadas por 15 estados e no Distrito Federal. Ao todo, as equipes visitaram 55 estabelecimentos para garantir o cumprimento das normas do setor e a proteção do consumidor.

De acordo com a PF, o objetivo desta fase da operação é identificar irregularidades no preço do gás de cozinha. Os agentes buscam indícios de aumentos injustificados e a possível combinação de preços entre empresas concorrentes para controlar o mercado, além de outras práticas que possam causar prejuízos financeiros aos cidadãos.

As irregularidades detectadas durante as visitas serão encaminhadas para a Polícia Federal. Caso sejam confirmadas, os responsáveis podem responder por crimes contra a ordem tributária e econômica, além de infrações contra a economia popular e as relações de consumo.