Oswaldo Eustáquio é internado após cair dentro de cela

Blogueiro bolsonarista teve a prisão determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira; ele está preso na Papuda, em Brasília

O jornalista Oswaldo Eustáquio



O blogueiro e jornalista Oswaldo Eustáquio foi internado após cair dentro da cela em que está preso no Complexo Penal da Papuda, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Eustáquio caiu do vaso sanitário e bateu com a coluna. Ele foi preso na última sexta-feira, 18, após violar os princípios estabelecidos para a prisão domiciliar. Até então, Eustáquio era monitorado por tornozeleira eletrônica. A esposa do blogueiro, Sandra Terena, afirmou que ele fraturou a 5ª vértebra da coluna e chegou ao hospital sem o movimento das pernas.

Eustáquio é investigado no inquérito sobre financiamento de atos antidemocráticos, que tem como relator do caso no STF o ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado de “instigar uma parcela da população a impulsionar o extremismo do discurso de polarização e antagonismo, por meios ilegais, a Poderes da República”, de acordo com manifestação citada na decisão de Moraes. O blogueiro, porém, nega as acusações.