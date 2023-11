Ovelha é resgatada após ficar presa dentro de cano de esgoto no interior do RS; veja vídeo

Animal foi resgatado sem ferimentos após três horas de operação; caso ocorreu em Flores da Cunha, neste domingo, 12

Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul Ovelha é resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul



Uma ovelha foi resgatada após ficar presa dentro de um cano de esgoto em Flores da Cunha, na Região da Serra do Rio Grande do Sul. A operação de resgate do animal ocorreu neste domingo, 12, e durou cerca de 3 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe se deslocou para a localidade de Mato Perso após moradores relatarem que ouviram balidos do animal. A ovelha estava presa em um cano em uma profundidade de 15 metros. De acordo com a corporação, apesar do susto, o animal foi resgatado sem ferimentos. O bicho foi devolvido ao proprietário. O motivo que levou ela a parar na tubulação é desconhecido. A corporação divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde mostra um dos agentes cavando um buraco, quando de repente deita na terra e puxa a ovelha para fora. Assista abaixo o vídeo do resgate: