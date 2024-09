Pablo Marçal defende Gusttavo Lima após sertanejo ter prisão decretada

Cantor sertanejo é acusado de ter emprestado a aeronave que o transportou para a Grécia, no início deste mês, ao dono da casa de apostas VaideBet, que está foragido

Reprodução/Instagram/@gusttavolima Marçal diz que conversou com Gusttavo Lima por telefone e que o cantor está tranquilo



O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) defendeu o cantor sertanejo Gusttavo Lima em suas redes sociais. Apoiador da candidatura do ex-coach, o artista teve sua prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco por suposta participação num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que já movimentou R$ 3 bilhões. A juíza Andrea Calado da Cruz, que atua na Operação Integration, a mesma que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, acatou pedido da Polícia Civil e rejeitou argumentos do Ministério Público que havia solicitado substituição das prisões preventivas por outras medidas cautelares.

O cantor sertanejo é acusado de ter emprestado a aeronave que o transportou para a Grécia, no início deste mês, ao dono da casa de apostas VaideBet, José André da Rocha Neto, e sua esposa Aislla Rocha. Assim, o casal permaneceria fora do país para não se entregar à Justiça. Ambos têm mandados de prisão expedidos desde o dia 4. “Ele é declaradamente o ‘cara’ mais próspero da música brasileira. Só que aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, de defender algumas pessoas como o (ex-presidente) Bolsonaro ou a nossa candidatura… Essa é uma coisa muito estranha”, diz o ex-coach. “Eu não sou a favor de proteger ninguém. Mas sou 100% contra a usar a Justiça para atacar a honra das pessoas”, continua em vídeo publicado em seu Instagram. Marçal diz que conversou com Gusttavo Lima por telefone e que o cantor está tranquilo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte