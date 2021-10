Pacheco envia projeto do marco legal das ferrovias para a Câmara

Senado ainda discute prorrogação de Medida Provisória com texto semelhante, para dar tempo de projeto ser aprovado pelos deputados

Agência Brasil Governo diz já ter recebido 21 requerimentos de empresas que querem construir e operar trilhos, com 81 bilhões de investimentos previstos



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) enviou para análise da Câmara dos Deputados o projeto de lei do marco legal das ferrovias nesta terça, 26. O envio acontece 21 dias após a aprovação do texto na Casa, ocorrida no último dia 5. A votação teve o ritmo acelerado entre os senadores após o governo ter editado uma medida provisória (MP) com conteúdo similar, com a intenção de destravar investimentos privados na modalidade ferroviária de transporte. A MP perde a validade no próximo dia 29 e precisa de autorização do presidente do Senado para ser prorrogada por mais 60 dias. A expectativa do governo é que, após esses 60 dias, o projeto de lei já tenha sido aprovado na Câmara, evitando insegurança jurídica no setor.

Pacheco afirmou nesta terça que o Senado busca uma ‘compatibilização’ para que a Câmara possa apreciar o projeto de lei, eventualmente com uma prorrogação da MP, mas com alteração em uma portaria que regulamenta o texto, sobre como resolver conflitos em casos que duas empresas buscam construir projetos semelhantes em locais próximos. A Casa votaria esse projeto nesta terça, mas adiou para quinta, 28, para dar tempo do Ministério da Infraestrutura entrar em acordo para ajustar este ponto do texto. A pasta afirma que já recebeu 21 requerimentos de empresas interessadas em construir e operar linha férreas no Brasil, totalizando R$ 81 bilhões em investimentos previstos.