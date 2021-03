Em estado grave, cantor Agnaldo Timóteo segue internado na UTI com Covid-19

O artista vem respondendo positivamente ao tratamento; seu quadro clínico, porém, é considerado como regular pelos médicos

Reprodução/TV Brasil Médicos acreditam que o cantor Agnaldo Timóteo foi infectado no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra Covid-19



Ruth Timóteo, irmã de Agnaldo Timóteo, informou que o cantor continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Rio Janeiro, com Covid-19. Segundo Ruth, o estado do irmão é grave. O artista, de 84 anos, foi internado na última quarta-feira, 17. Agnaldo já tinha tomado duas doses da vacina contra o coronavírus e os médicos acreditam que ele foi infectado entre a primeira e a segunda dose. A irmã do cantor afirmou que, apesar do estado grave, Agnaldo vem respondendo positivamente ao tratamento. Seu quadro clínico, porém, é considerado como regular pelos médicos. “Assim como ocorreu em sua última live sob o tema ‘Superação e Fé’ , realizada em 20 de janeiro, no Cristo Redentor, acreditamos que, em breve, o cantor e compositor Agnaldo Timóteo vencerá mais esse desafio da sua vida com muito amor, carinho, orações, energias Positivas, superação e muita fé”, disse Ruth.