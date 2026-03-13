Paciente tenta fugir pela ventilação de hospital e cai do teto; veja vídeo

Segundo a instituição, o homem não se feriu e foi reconduzido ao seu setor

Reprodução No vídeo, é possível ver dois buracos no teto



Um homem caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) durante a noite da última quarta-feira (11). Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, o paciente era usuário de drogas e apresentou um episódio de surto.

Ele teria tentado fugir pela tubulação de ventilação, mas acabou caindo. No vídeo, é possível ver dois buracos no teto, já mostrando sinais de que o forro estaria cedendo ao peso do homem. Depois, um novo ponto se abre no teto e o adicto finalmente cai no chão.

Ele é contido por dois funcionários da unidade. Segundo o hospital, ele não se feriu e foi reconduzido ao seu setor. O homem segue internado em bom estado geral. Nenhum outro paciente ficou ferido.