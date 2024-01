Página do ‘Enem dos Concursos’ enfrenta instabilidades no primeiro dia de inscrições

Usuários relatam falhas e conectar na conta do Gov.br; período de cadastro vai até 9 de fevereiro

Reprodução/ Fundação Cesgranrio Plataforma de cadastro para o Concurso Nacional Unificado apresenta problemas no primeiro dia de inscrições devido à grande demanda



A plataforma de cadastro para o Concurso Nacional Unificado, que tem como banca a Fundação Cesgranrio, apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 19, o primeiro dia de inscrições. Nas redes sociais, usuários reclamaram no X (antigo Twitter) de dificuldades para avançar para a página de inscrição e até mesmo para conectar na conta do Gov.br. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que os problemas para acesso ocorrem devido à grande demanda. A pasta informou ainda que “acompanha de perto a situação junto à banca organizadora e está mobilizando todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existente para minimizar as oscilações”. Como o site da Jovem Pan antecipou, as inscrições para o concurso, apelidado de “Enem dos Concursos”, vão até 9 de fevereiro. Para se cadastrar, é necessário ter uma conta no Gov.br. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 90.

O cargo com o maior salário inicial é o de auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que oferece remuneração de R$ 22.921,71. Já a vaga de técnico em informações geográficas e estatísticas tem o salário inicial mais baixo, de R$ 4.008,24. A prova do concurso será aplicada no dia 5 de maio, em dois turnos, em 217 cidades do Brasil. Ela será dividida em oito blocos, cada um com um edital específico. Os blocos abrangem áreas como infraestrutura, exatas e engenharia; tecnologia, dados e informação; ambiental, agrário e biológicas; trabalho e saúde do servidor; educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos; setores econômicos e regulação; gestão governamental e administração pública; e nível intermediário. Para fazer a sua inscrição, clique aqui.

Veja a repercussão do assunto nas redes sociais:

Difícil, viu

Concurso Nacional Unificado pic.twitter.com/Vy6YFGAcy7 — Monique Castro (@moniqferreira) January 19, 2024

Impossível se inscrever no Concurso Nacional Unificado kkkkkkk — Bob Vance, Vance Refrigeration (@Lunkuko) January 19, 2024

o primeiro desafio do concurso nacional unificado é abrir o site né — Freiree 🎈 (@FellipeFreire4) January 19, 2024

Tentando me inscrever no Concurso Nacional Unificado e não sai dessa telaaaaaa afffffff pic.twitter.com/z5wTOyr8iR — Lucas Morgan (@EuLucasMorgan) January 19, 2024