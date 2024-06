Pai é detido após transportar filha de 9 anos trancada na mala do carro

Motorista confirmou que a criança era sua filha e que precisou colocá-la naquela parte do veículo, pois “não havia mais espaço” nos bancos

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia de Córdoba, na localidade de Sinsacate, na Argentina, após percorrer mais de 200 quilômetros com uma menina de 9 anos trancada na mala do seu carro. O motorista confirmou que a criança era sua filha e que precisou colocá-la naquela parte do veículo, pois “não havia mais espaço” nos bancos. Poucas horas antes, o pai da menina tinha partido com quatro pessoas da cidade de Ojo Seco, na província de Santiago del Estero, em direção a Córdoba, a bordo de um Citroën Xsara cinza. Em Sinsacate, durante uma fiscalização de trânsito, os agentes pediram que ele abrisse o porta-malas, onde encontraram a menina enrolada.

Os adultos foram imediatamente levados a uma delegacia para dar as explicações pertinentes ao caso. O pai, natural de Santiago del Estero, onde trabalha como motorista, disse que “não tinha onde deixar”. Segundo o meio de comunicação local Cadena 3, o comissário responsável pela ocorrência afirmou: “Esta menor é filha do condutor do veículo. O pai decidiu transportá-la ali porque já tinha todos os assentos disponíveis ocupados”. Após ser levado à delegacia, foi realizada denúncia à Secretaria da Criança e do Adolescente (Senaf), onde o caso será apurado e pode ser classificado como abuso infantil. A mãe foi contatada e pareceu surpresa com o ocorrido. A menina foi examinada pela equipe médica qualificada. Segundo os profissionais, ela gozava de boa saúde, apesar da longa viagem a que foi submetida na escuridão do porta-malas. Até o momento, não se sabe se esta é ou não a primeira vez que a criança é obrigada a viajar naquela parte do veículo.

