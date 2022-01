Pai, mãe e três filhas morrem em capotamento de caminhão no Paraná

Família morreu no local, antes do socorro chegar; meninas tinham idades de 12, nove e dois anos

Reprodução / Facebook Família inteira morreu ainda no local do acidente, antes do socorro chegar



Uma família formada por pai, mãe e três filhas morreu nesta quarta, 12, quando o caminhão em que estava capotou no quilômetro 531 da rodovia BR-376, no Paraná. As vítimas do acidente foram identificadas como: Dislei Martins Ramos, pai e motorista, de 39 anos; Geisebel Pereira de Souza, mãe, de 33 anos; Rebeca Souza Martins, filha de dois anos; Amanda Priscila Souza, filha de nove anos; e Anna Luiza Souza Martins, de 12 anos. A cabine do veículo ficou completamente destruída e, segundo os bombeiros, a família morreu no local, antes da chegada do socorro. O acidente aconteceu em um trecho de reta, na pista sentido Curitiba, próximo a ponte do Rio Tibagi. O caminhão tinha placa de Rondonópolis-MT e transportava ureia – a carga se derramou na lateral da rodovia. Enquanto os bombeiros realizavam o atendimento ao caso, um caminhão desgovernado atingiu duas viaturas da corporação, mas felizmente ninguém se feriu nesse segundo acidente.