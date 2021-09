Pane em cabo de energia interrompe circulação de trens em SP e causa aglomeração nas estações

Passageiros tiveram de descer das composições e andar sobre os trilhos; estações ficaram lotadas, e muitos reclamaram da falta de informações

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Estações registraram aglomeração no fim da tarde desta quarta-feira, 1º



Uma pane em um cabo de energia fez com que fosse interrompida a circulação de trens entre as estações Brás e Luz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), nesta quarta-feira, 1º, na cidade de São Paulo. Em nota, a companhia afirmou que o problema começou por volta das 18h. Passageiros tiveram de sair das composições e andar sobre os trilhos. Diversas estações ficaram lotadas. “Que desserviço o que vocês fizeram hoje no Brás! Deixar para notificar os passageiros que teve falha só quando já chegou na plataforma? Péssimo! Essa é a aglomeração que a população precisa em plena pandemia”, reclamou, via Twitter, uma passageira.

Segundo a CPTM, às 21h a linha 12-Safira estava operando normalmente. A linha 13-Jade operava parcialmente, sendo que o Expresso Aeroporto estava suspenso. A linha 7-Rubi está normal entre Barra Funda e Jundiaí, enquanto a linha 11-Coral opera entre as estações Estudantes e Tatuapé, onde a CPTM indica que os passageiros peguem a linha 3-Vermelha do Metrô. Já na linha 10-Turquesa, a circulação está acontecendo entre as estações Mauá e Tamanduateí. O metrô não relatou nenhum problema decorrente da interrupção da circulação dos trens. O episódio provocou aglomerações em diversas estações da CPTM, que registraram centenas de passageiros durante o horário de pico.

Parabéns @CPTM_oficial … acabou o Covid né bota aglomerar meu povo pic.twitter.com/l007iLgKCB — Sandra Marcon (@sandramarcon97) September 1, 2021

Eita que é pra ficar sem aglomeração né @CPTM_oficial pic.twitter.com/Y7fv0TNDxy — Igor Cavallari (@igorcavallari_) September 1, 2021