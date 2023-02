Pane paralisa operação da Linha 4 e usuários relatam caos no metrô de SP

Circulação de trens segue, nos dois sentidos, entre as estações Paulista e Luz e Via Sônia e Butantã; ônibus do sistema Paese foram acionados

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Passageiros enfrentam problemas na Linha 4 Amarelado Metrô, na plataforma da Estação Luz, na região do centro de São Paulo, na manhã desta quarta- feira, 15. Entre 08h21 e 08h29, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Segundo a ViaQuatro, o problema teria sido ocasionado por uma falha elétrica



Uma pane elétrica prejudica a operação da Linha 4-amarela do metrô de São Paulo nesta quarta-feira, 15. Segundo a concessionária ViaQuatro, a circulação de trens acontece de forma parcial, sendo entre as estações Paulista e Luz e entre Via Sônia e Butantã nos dois sentido e via única entre as estações Pinheiros e Paulista. Ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados e atendem o trecho entre o Butantã e a estação Paulista do metrô. Apesar da situação, a página de declaração de ocorrências da Linha 4-Amarela, no site da ViaQuatro, informa “situação sem ocorrências”. A falha elétrica que paralisa parcialmente a circulação dos trens ocorreu às 10h13. Por volta das 8h30, no entanto, trens já circulavam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Não há previsão para normalização. Ao site da Jovem Pan, a ViaQuatro informou que técnicos atuam para restabelecer o funcionamento. “Os passageiros estão sendo constantemente orientados por avisos sonoros emitidos nos trens e estações e também pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) da concessionária”, diz comunicado.

Nas redes sociais, usuários relatam estações lotadas e longas filas para acesso ao sistema Paese. Os passageiros também falam sobre maior tempo de espera – superior a 10 minutos – e cobram informações. “Deu ruim na linha amarela: composição está parada com portas abertas tem mais de 10 minutos, pessoas se acumulando na plataforma, um calor surreal e nenhuma informação nos alto falantes”, escreveu uma usuária no Twitter. “Fiquei 20 min parada na República e agora tá tudo fechado”, disse outra passageira, identificada como Roberta. Outros usuários relatam espera superior a 30 minutos, falta de luz nos trens e o ar condicionado desligado.

Deu ruim na linha amarela: composição está parada com portas abertas tem mais de 10 minutos, pessoas se acumulando na plataforma, um calor surreal e NENHUMA INFORMAÇÃO NOS ALTOS FALANTES#cptm #bdsp #metro #linhaamarela pic.twitter.com/Q7f1ekHFB4 — dessa (@dessamglm) February 15, 2023

Olha a situação disso!! obs:um senhor passando mal no metrô da linha amarela, e nada foi feito. Depois de 30 minutos com o trem parado chegou socorro. Depois querem aumentar a passagem dizendo que é pra melhoria de recurso, sendo que não temos suporte nenhum!!! pic.twitter.com/z9xLjXBFXl — para, nóia! (@ray_suzana) February 15, 2023

Falha na linha amarela e maior tempo de parada = caos no metrô de sp pic.twitter.com/VZ6iYgCZBW — Luiza Leão 🦁 (@luizamrl) February 15, 2023