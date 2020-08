Papa Francisco doa ao Brasil respiradores e suprimentos para o combate à Covid-19

O pontífice enviou 18 ventiladores pulmonares e seis aparelhos de ultrassom ao país

EFE/EPA/VATICAN MEDIA O papa Francisco quer ajudar o Brasil no combate à Covid-19



O papa Francisco enviou ao Brasil suprimentos médicos, 18 ventiladores pulmonares e seis aparelhos de ultrassom com o objetivo de ajudar o país no combate à pandemia da Covid-19, informou nesta segunda-feira (17) a Esmolaria Apostólica, responsável pela divulgação das obras de caridade do pontífice. “A fim de concretizar a proximidade e o carinho do Santo Padre neste momento de dura provação e dificuldade, ele se mobilizou de diferentes formas e em mais frentes para buscar suprimentos médicos e equipamentos eletromédicos para doar a muitos centros de saúde que estão em situação de emergência e pobreza para encontrar os meios necessários para salvar e curar muitas vidas humanas”, afirmou o comunicado emitido pelo Vaticano.

A nota se refere aos 18 ventiladores Drager UTI e seis aparelhos de ultrassom portáteis Fuji também foram enviados nestes dias. Uma vez no Brasil, esses aparelhos serão entregues e doados a vários hospitais indicados pela Nunciatura Apostólica para que este gesto “possa ajudar os mais pobres e necessitados”. Ontem, o Brasil confirmou 23.101 novas infecções e 620 mortes por Covid-19, elevando o número total para 107.852 óbitos e 3.340.197 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde.

*Com EFE