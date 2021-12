Para evitar problemas com a PM, ‘Vaca Magra’ é removida da entrada da Bolsa

Rafael Rasmoke, responsável pela instalação da obra, removeu a escultura após a chegada de guardas municipais no local

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/12/2021 A escultura da vaca magra amarela foi instalada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo nesta quinta-feira



A escultura “Vaca Magra”, instalada na manhã desta quinta-feira, 9, em frente à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, no centro histórico da capital paulista, foi retirada pelos autores momentos antes de uma remoção orquestrada pela Prefeitura. A obra foi desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro e faz parte da ação “Vacas Magras”, uma intervenção urbana de cunho social que foi criada há 10 anos com a intenção de denunciar a seca no sertão nordestino. A “Vaca Magra” foi colocado no mesmo local onde o polêmico “Touro de Ouro” foi instalado em 16 de novembro. Como o objeto não recebeu licença urbanística da gestão municipal com antecedência, uma equipe da Subprefeitura da Sé foi até à Bolsa de Valores para retirar a escultura. “No entanto, o objeto, que foi instalado na manhã desta quinta-feira já havia sido retirado”, diz nota da Prefeitura.

Segundo o produtor Rafael Rasmoke, responsável pela instalação da obra, uma equipe da gestão municipal chegou à Bolsa de Valores antes da retirada da escultura. “Essa ação iniciou às 7h30 com contato direto com as pessoas, interação e questionamentos. Por volta de umas 10h30, um rapaz passa para tirar todas as informações da ação. Em seguida, ele se retira do local, sem nenhuma explicação, e retorna com uma patrulha de retirada e remoção da Prefeitura, acompanhado de alguns policias da Guarda Civil Municipal para levar a obra. Me deparando com essa situação, acabei pegando a obra e me retirando do local. Depois, acabei sendo autuado pela Polícia Militar, que queria saber o que estava acontecendo e o que eu estava fazendo com aquela obra, mas foi tranquilo”, relatou Rasmoke à Jovem Pan. A intenção dos organizadores é que a escultura ficasse no local até às 17 horas desta quinta-feira.