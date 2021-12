Polícia cumpre 31 mandados de prisão em operação sobre morte dos meninos de Belford Roxo

16 pessoas foram presas na ação, sendo duas em flagrante; corpo das vítimas ainda não foi localizado

Redes Sociais/Reprodução Meninos estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 31 mandados de prisão na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, nesta quinta-feira, 9, contra suspeitos de envolvimento na morte dos meninos Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre da Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12. Durante a operação, 16 pessoas foram presas, sendo duas em flagrante. Os outros 15 mandados cumpridos correspondem a criminosos que já estão no sistema penitenciário. Participaram da operação cerca de 250 policiais da DHBF, do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação finalizou o inquérito em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apura a morte dos meninos. As crianças desapareceram em dezembro do ano passado. Desde então, a suspeita é de que eles teriam sido executados por traficantes. O corpo dos meninos ainda não foi localizado.