Parada do Orgulho LGBT+: veja como chegar, por onde entrar e o que fazer em caso de roubo

Segundo a Polícia Militar, 1.400 policiais vão aturar no evento, com 160 viaturas, 40 cavalos, cães e aeronaves; cerca de 2 milhões de pessoas devem ir à Avenida Paulista

Foto: MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Parada do Orgulho LGBTQIAP+ chega à sua 27ª edição



Neste domingo, 11, ocorre a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, em São Paulo. No total, 19 trio elétricos vão desfilar no tradicional trajeto da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no Centro da capital, a partir das 10h. A expectativa é que o evento atraia cerca de 2 milhões de pessoas, o que motivou uma segurança reforçada. A Polícia Militar (PM) anunciou que 1.400 policiais vão aturar no evento, com 160 viaturas, 40 cavalos, cães e aeronaves. Os policiais acompanharão a dispersão da multidão, após às 18h, até o encerramento. Além disso, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza, ao longo dos últimos meses, um trabalho de inteligência para identificar infratores que podem cometer crimes de intolerância. A Decradi também trabalhará com policiais nas aglomerações que ajudarão na identificação dessas ocorrências e nos crimes patrimoniais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os plantões policiais serão reforçados nas delegacias situadas nas proximidades do evento. Além das forças de segurança do Estado, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) fará patrulhamento motorizado e policiamento a pé.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões no evento, com a organização de três trios elétricos. Eles representarão os Centros de Cidadania LGBTI, mantidos pela Coordenação de Políticas LGBTIQIAP+. A coordenação também promoveu a inscrição das participantes do “Cordão das Drags”, que se apresentará no encerramento da Parada. O órgão informou ainda que atuará em diversas frentes durante a festa. Serão fornecidos equipamentos, estruturas e serviços. As ações incluem apoio operacional, técnicos de enfermagem, médicos socorristas, agentes de limpeza, segurança, ambulâncias, postos médicos, águas, kits lanches, barricadas, placas metálicas, grades, cavaletes, cones, geradores, mobiliários, banheiros químicos, som, iluminação, entre outros. Pessoas com deficiência contarão com o Atende+. O serviço é destinado às pessoas com autismo, surdocegueira, deficiência física e mobilidade reduzida. O grupo de pessoas com deficiência abrirá a Parada com a faixa do arco-íris (símbolo da causa), à frente do Trio de Abertura. O local contará com apoio de bombeiros, seguranças por todo o espaço e entorno.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região central da capital, das 5h às 21h. A CET fará a medição e fiscalização dos trios elétricos, bem como a escolta dos mesmo até a Avenida Paulista. A partir das 10h, ocorrerá a montagem dos trios elétricos e a concentração do público, que acontecerá na Avenida Paulista (sentido Consolação), entre a Rua Peixoto Gomide e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Haverá interdições, a partir das 5h, nos seguintes locais: Rua Pamplona (entre a Avenida Paulista e Rua São Carlos do Pinhal)

Rua Itapeva (entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale)

Ruas Frei Caneca e Haddock Lobo (entre a Avenida Paulista e Rua Luís Coelho) A Avenida Paulista será interditada a partir das 8h, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. As transposições pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e as ruas Teixeira da Silva, Carlos Sampaio e Maria Figueiredo permanecerão liberadas enquanto houver segurança viária. Já a Rua da Consolação será interditada a partir das 12 horas, nos dois sentidos. Outras vias da cidade terão bloqueios operacionais. Os detalhes podem ser conferidos no site da Prefeitura de São Paulo.

Transporte