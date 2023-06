São Paulo gera 55 mil novos postos de trabalho em abril; acumulado chega a 190 mil

Por regiões administrativas, o maior saldo de emprego foi verificado na capital paulista, que contabilizou 12.310

Marcello Casal/Agência Brasil Estado de São Paulo cria 55 mil novos postos de trabalho em abril



Estudo da Fundação Seade aponta que o Estado de São Paulo gerou 55 mil novos postos de trabalho em abril. O número é 0,4% maior em comparação ao registrado em março. No acumulado dos quatro primeiros meses, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que foram criados 190 mil postos empregos formais com carteira assinada no Estado. Cinco setores computaram variação positiva em abril. São eles: agricultura, pecuária e pesca (1,1%, com 3.716), construção (0,9%, com 6.686), serviços (0,4%, com 27.744), indústria (0,4%, com 9.339), e o comércio (0,3%, com 7.425). Destaque no setor de serviços, que registrou maior número de criação de postos de trabalho, foram os segmentos de transporte, como armazenagem e correio (8 mil) e saúde humana e serviços sociais (6 mil). Por regiões administrativas, o maior saldo de emprego foi verificado na capital paulista, que contabilizou 12.310. Na sequência aparecem Campinas (11.585), a Região Metropolitana de São Paulo (8.222), além das regiões de Sorocaba (4.394), de Bauru (3.700) e de São José dos Campos (2.944).