Parlamentares cobram governo sobre testes de Covid-19 perto da validade

Adquiridos pelo Ministério da Saúde, milhões de testes RT-PCR poderão ser descartados se não tiverem a extensão do prazo de vencimento aprovado pela Anvisa

José Dias/PR O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está sendo acusado por má logística dos testes



Neste domingo, 22, os parlamentares reagiram à informação de que 6,86 milhões de testes RT-PCR para detectar o coronavírus vencem entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. A denúncia foi feita pelo jornal Estadão, que apontou que o governo está tentando prorrogar o prazo de vencimento dos produtos comprados pelo Ministério da Saúde para evitar que os mesmos sejam descartados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explicou que essa prática não é incomum, mas que antes o Ministério da Saúde deve realizar estudos de estabilidade necessários. A entidade, por sua vez, disse que esses estudos devem chegar ao Brasil nesta semana e que distribui os testes conforme demanda de Estados e municípios. A comissão da Câmara que acompanha a resposta à pandemia de Covid-19 irá realizar na próxima quarta-feira, 25, uma audiência pública sobre o caso.

O presidente da organização, o deputado Dr Luizinho (PP-RJ), criticou o planejamento do governo federal para a entrega de testes. “Estimativa de compra errada, distribuição errada. Vamos chamar uma audiência pública para o ministério explicar esse absurdo e cobrar qual a estratégia a ser implementada.” Além disso, há um movimento no Congresso para convocar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a dar explicações. O seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, ironizou a situação. “Se logística é o que justifica essa intervenção militar na Saúde, imagine as demais políticas”, disse ele. Pazuello, que é militar, já foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro por ser “especialista em logística”.

