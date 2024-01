Parque do Ibirapuera permanece fechado após chuvas e queda de estrutura metálica

Quatro pessoas ficaram feridas no incidente e foram encaminhadas ao hospital

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Populares aproveitam tarde de sol e calor no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira



O Parque do Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo, permanece fechado nesta terça-feira, 9, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade no dia anterior. Como o site da Jovem Pan mostrou, uma estrutura metálica utilizada para a manutenção da marquise do parque caiu durante o temporal da última segunda, deixando quatro pessoas feridas. Todas foram encaminhadas para o Hospital Israelita Albert Einstein. A concessionária Urbia, responsável pela administração do local, informou que o parque foi fechado ao público às 16h da segunda, após a tempestade com ventos fortes causar impactos na infraestrutura, resultando também na queda de árvores.

A estrutura conhecida como Marquise José Ermírio de Moraes, que é utilizada para a manutenção do parque, foi parcialmente interditada em fevereiro de 2019 devido a danos na impermeabilização, infiltrações, pontos de segregação do concreto e corrosão da armadura. Em dezembro do ano seguinte, a estrutura foi totalmente isolada do acesso público por decisão judicial. Apesar de o parque ser concedido à iniciativa privada, a obra de restauração será realizada e financiada pela Prefeitura, uma vez que os problemas identificados são anteriores à concessão.