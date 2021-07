Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, registra temperatura de -9,9ºC

Área fica no interior do Estado, próxima à divisa com Minas Gerais e São Paulo; medições não oficiais indicaram temperatura ainda menor

Divulgação/ICMBio Região enfrentou onda de frio nos últimos dias



O Estado do Rio de Janeiro registrou temperaturas baixas em algumas regiões na madrugada desta quinta-feira, 1º. O Parque Nacional do Itatiaia, por exemplo, chegou a -9,9ºC por volta das 3h. Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que faz a medição de forma oficial. O parque fica localizado no sul do Estado, na divisa com Minas Gerais e São Paulo, em uma área a 2.440m de altitude. A temperatura foi a mais baixa registrada no Brasil durante o ano de 2021. Medições não oficiais no local apontam que foi registrada a temperatura de -14,8ºC.