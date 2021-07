Parte de loja desaba e deixa feridos em shopping de Alphaville

Ao menos seis pessoas foram encaminhadas para Pronto Socorro de Barueri; Corpo de Bombeiros atua no local

Divulgação/@BombeirosPMESP Agentes do Grupo de Ações em Emergências e Desastres do Corpo de Bombeiros atuam no local



Ao menos seis pessoas ficaram feridas neste sábado, 17, após o desabamento do mezanino de uma loja em um shopping de Alphaville, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. O acidente foi registrado por volta das 12h08. O Corpo de Bombeiros está no local com oito viaturas e 24 agentes do Grupo de Ações em Emergências e Desastres (GAED). As seis vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro José Agostinho dos Santos Parque Imperial, em Barueri, sendo que quatro foram deslocadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações da corporação, uma das vítimas tem 40 anos e foi atendida com ferimentos no crânio. Outra pessoa de 17 anos foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura na perna.