Passageira é detida pela PF em aeroporto após ameaçar segurança de voo

Mulher foi conduzida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro após tentar agredir tripulantes

Reprodução/Instagram @gossipdodia Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a passageira sendo imobilizada por outros dois tripulantes do avião



Uma mulher foi detida pela Polícia Federal no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, após ameaçar a segurança de um voo da Azul. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a passageira sendo imobilizada por outros dois tripulantes do avião. Em nota, a companhia aérea informou que “uma cliente indisciplinada” foi desembarcada na segunda-feira, 14, de uma aeronave que partiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Rio. Segundo a Azul, a passageira apresentou “comportamento inadequado, hostilizou e tentou agredir fisicamente a tripulação, ameaçando a segurança do voo”. A companhia não informou o motivo da confusão. A mulher foi contida e conduzida pela Polícia Federal após o desembarque. A Jovem Pan entrou em contato com a PF, mas não teve retorno.