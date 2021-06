Bolsonaro entra de surpresa em avião, ganha abraços, mas é xingado por opositores

Episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, enquanto o presidente cumpria agenda em Vitória, no Espírito Santo

GABRIEL LORDÊLLO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente causou aglomerações no aeroporto de Vitória



Na manhã desta sexta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entrou de surpresa em um voo da companhia Azul enquanto cumpria agenda na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Ao entrar na aeronave, Bolsonaro abraçou e tirou fotos com a tripulação e alguns passageiros, mas também ouviu ofensas de apoiadores, que gritavam frases como “fora Bolsonaro” e “genocida”. Ao ouvir as críticas, o presidente disse que quem o hostilizou deveria “estar viajando de jegue”. Antes de entrar no avião, o presidente esteve dentro do aeroporto de Vitória, onde foi registrada uma aglomeração com apoiadores de seu governo. Registros da aparição de Bolsonaro no voo foram publicados nas redes sociais e compartilhados por apoiadores e opositores do presidente. Veja alguns vídeos:

bolsonaro no avião sendo vaiado e chamado de genocida pelos passageiros, que prazer pic.twitter.com/yxGX3hEjjp — ️️ ️ ️ (@bizzleros) June 11, 2021