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Passageira morre após cair de escada de avião no aeroporto de Congonhas, em SP

De acordo com a Latam, a vítima desembarcava de um voo vindo de Ribeirão Preto na sexta-feira (29)

  • Por Nícolas Robert
  • 01/06/2026 12h57 - Atualizado em 01/06/2026 14h07
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RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Avião da Latam colide com pássaro e fecha pista de Congonhas por 10 minutos Avião da Latam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Uma passageira morreu após sofrer uma queda ao descer a escada de uma aeronave da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acidente ocorreu na sexta-feira (29) durante o desembarque do voo LA3785, que partiu de Ribeirão Preto (SP).

Segundo a companhia aérea, a passageira recebeu atendimento inicial de uma ambulância e foi encaminhada para um hospital da região. Uma funcionária da empresa acompanhou a vítima na unidade de saúde até a chegada dos familiares.

Em nota, a Latam manifestou solidariedade à família. A empresa informou que segue os protocolos estabelecidos para este tipo de ocorrência e reiterou que adota medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir a integridade das viagens.

“A LATAM lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares. A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”, disse a companhia.

A Aena, concessionária espanhola responsável pelo Aeroporto de Congonhas e outros 16 no Brasil, informou em nota que as equipes médicas foram acionadas para socorrer a passageira, que foi levada para receber atendimento na UPA Jabaquara.

“A Aena informa que as equipes médicas do Aeroporto de Congonhas foram acionadas na última sexta-feira para atendimento a uma passageira que sofreu uma queda ao descer a escada durante o desembarque do voo. Após os primeiros socorros, a passageira foi removida para a UPA Jabaquara. A Aena lamenta profundamente o falecimento da passageira e expressa solidariedade aos familiares e amigos.”

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