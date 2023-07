Passageira tenta expulsar rapper brasileiro de vagão do metrô de Portugal

Vídeo do episódio viralizou nas redes sociais e mostra MC KMZ do Vagão confrontando a mulher enquanto rima

Reprodução/Twitter @portalrapdab Logo após o episódio, KMZ fez uma publicação falando sobre sua carreira, sua rotina no país europeu e disponibilizando meios para que seus seguidores contribuam financeiramente



Um vídeo que mostra uma mulher tentando expulsar um rapper brasileiro de dentro de um vagão do metrô de Portugal viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O caso aconteceu no último dia 19. No vídeo, o MC KMZ do Vagão aparece sendo confrontado por uma mulher portuguesa, que pedia para que ele parasse de rimar e desligue sua caixa de som. Ela aponta para placas de sinalização do metrô, dando a entender que a apresentação musical era proibida. Rimando, ele diz que não vai desligar o aparelho e questiona os demais passageiros se eles estão se sentindo incomodados com as rimas. Todos dizem que não. No fim do vídeo, a passageira segue dizendo que a apresentação é ilegal. O vídeo da situação foi compartilhado pelo também rapper John Carlos, que presenciou a ação da passageira. Na publicação, ele classificou a ação como “desnecessária” e “deselegante”. Em Portugal, são proibidas manifestações e apresentações que possam incomodar os demais passageiros. Logo após o episódio, KMZ fez uma publicação falando sobre sua carreira, sua rotina no país europeu e disponibilizando meios para que seus seguidores contribuam financeiramente.