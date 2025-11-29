Passageiro morre e avião faz pouso não programado no aeroporto de Palmas

Aeronave que seguia de Manaus para Belo Horizonte desviou a rota após uma emergência médica a bordo; em nota, Azul lamentou o ocorrido

Um avião que seguia de Manaus (AM) para Belo Horizonte (MG) precisou desviar a rota e pousar em Palmas (TO) na sexta-feira, 28, após uma emergência médica a bordo. O voo AD4163 era operado pela Azul. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o passageiro Fred Alexey Santos, de 46 anos, morreu após passar mal durante o voo. O corpo foi recebido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas neste sábado (29).

A suspeita inicial é de que Santos tenha sofrido um choque cardiogênico, condição em que o coração perde a capacidade de bombear sangue adequadamente. Ele já tinha histórico de cardiopatia. O corpo passou por exames para confirmar a causa da morte. Morador de Manaus, Santos terá o corpo liberado após a apresentação da documentação pelos familiares.

Em nota, a Azul lamentou a morte do passageiro. “Após a aterrissagem, o cliente foi prontamente atendido por médicos do aeroporto, mas não resistiu e veio a óbito no local. A Azul lamenta o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. Após os procedimentos, o voo seguiu para o destino final”, declarou a companhia.

