PF realiza ação contra suspeita de falsa ameaça de bomba em voo da Azul

Operação Plano de Voo apura incidente de agosto, quando bilhete manuscrito forçou pouso de emergência em Brasília de aeronave com 170 passageiros

PF deflagra Operação Plano de Voo com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um falso alerta de explosivos ocorrido no início de agosto em um avião



A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã deste sábado (29), a Operação Plano de Voo com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um falso alerta de explosivos ocorrido no início de agosto. Durante a ação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no estado de Santa Catarina, em um endereço vinculado à principal suspeita do caso.

O inquérito apura os eventos do dia 7 de agosto, envolvendo um voo comercial da companhia Azul que transportava 170 passageiros. A aeronave, que havia decolado de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), precisou interromper o trajeto e realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. A decisão foi tomada pela tripulação após a descoberta de um bilhete manuscrito no banheiro do avião, o qual alertava para a suposta presença de uma bomba no compartimento de cargas.

Na ocasião, a ameaça acionou rigorosos protocolos de segurança. Equipes da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros cercaram a aeronave na pista, realizando a evacuação imediata de todos os ocupantes e uma varredura completa no jato. O incidente causou o bloqueio temporário da área de embarque e o redirecionamento de outros voos, mas a inspeção confirmou a inexistência de qualquer artefato explosivo.

De acordo com a PF, as condutas investigadas podem ser tipificadas como crimes de ameaça e atentado contra a segurança do transporte aéreo. As investigações permanecem sob sigilo e buscam não apenas responsabilizar a autora do bilhete, mas também verificar se existem conexões entre este caso e outros registros de ameaças similares em aeroportos pelo país.