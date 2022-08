Passageiro vandaliza avião durante voo e é contido por tripulantes; assista

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito dando chutes e quebrando poltronas

Um passageiro vandalizou um avião da Gol durante um voo e foi contido por tripulantes. O caso foi registrado no último domingo, 14. Na oportunidade, o passageiro quebrou ao menos três poltronas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito dando chutes e quebrando poltronas. Os outros passageiros ficaram assustados com a situação. Até o momento, não se sabe o motivo da ação. No entanto, sites de notícias publicaram que testemunhas disseram que o passageiro estava aparentemente embriagado. A Polícia Federal (PF) foi acionada e acompanhou o desembarque do passageiro pela porta traseira do avião, que saiu de São Paulo com destino a Recife. Em nota, a Gol informou que agiu na segurança de todos os demais passageiros. “Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes”.