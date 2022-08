Menina de dois anos mata cobra a dentada em forma de vingança

Criança estava brincando com o animal quando ele a atacou; ela foi levada às pressas para o hospital com ferimentos na boca

Pixabay/Eliza Cobra de 50 cm picou uma criança no lábio e foi morta a dentada



Uma criança de dois anos teve uma atitude inusitada ao ser picada no lábio inferior por uma cobra de 50 cm. Ela mordeu o animal de volta e acabou matando o réptil. “Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha, ela estava brincando com ela e depois a mordeu”, disse Mehmet Ercan, pai da menina, à agência IIkha, acrescentando que “Alá a protegeu”. Ele estava no trabalho quando tudo acontece. O caso aconteceu na quarta-feira, 9, em Bingol, na Turquia. Apesar do ato de coragem, a menina precisou ser levada ao hospital devido ao ferimento no lábio inferior. Ela permaneceu 24 horas em observação, mas passa bem e já se recupera em casa. A espécie da cobra não foi revelada. Segundo o jornal Newsweek, das 45 espécies de cobras encontradas na Turquia, 12 são venenosas. Entretanto, como a menina não apresentou nenhum sintoma grave e já está em casa, a espécie em questão não era venenosa.