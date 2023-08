Passageiros andam sobre trilhos para deixar metrô em Salvador após apagão; assista

Norte, Nordeste e Sudeste são afetados pela falta de energia; Ministério de Minas e Energia informou que parte da situação foi normalizada

Reprodução/Twitter/@rafaelgloves Passageiros andam pelos trilhos do metrô em Salvador



A capital da Bahia, Salvador, não escapou do apagão registrado na manhã desta terça-feira, 15, em Estados de todas as regiões do Brasil. Para se ter ideia, o metrô foi esvaziado por causa do desabastecimento. Vídeos que circulam nas redes sociais (assista abaixo) mostram que os passageiros precisaram andar pelos trilhos para deixar os trens. O problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil MW de carga.