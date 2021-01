Passageiros aplaudem voo que transportava vacina contra Covid-19 no Brasil; assista

Até a manhã desta terça-feira, 17 estados brasileiros já tinham iniciado a vacinação com a CoronaVac

Reprodução/Jovem Pan Antes de decolar, a comandante avisou aos passageiros que aquela era uma viagem diferente



Os passageiros de um voo de São Paulo para Curitiba foram surpreendidos com um aviso da comandante do avião. Antes de decolar, ela avisou aos passageiros que aquela era uma viagem diferente. “Hoje temos a honra e orgulho de dizer que estamos transportando a vacina contra a Covid-19 aprovada pela Anvisa. Isso faz parte do nosso compromisso de ajudar o Brasil e garantir a saúde de todos, nos devolvendo a esperança para todo o Brasil.” Após a fala, os passageiros aplaudiram.

Passageiros aplaudem anúncio sobre carga de vacinas em voo. pic.twitter.com/VgITUYB0tY — Jovem Pan News (@JovemPanNews) January 19, 2021

Uma situação parecida aconteceu na segunda-feira, 18, em outro voo. Também antes da decolagem, outra comandante anunciou: “Gostaria de informar a todos que este é um voo muito especial. Neste avião levamos também esperança para todo o nosso país. Este é o primeiro voo com a carga de vacinas contra a Covid-19.” Como o Plano Nacional de Imunização (PNI) foi antecipado do dia 20 para ontem, até a manhã desta terça-feira 17 estados brasileiros já iniciaram a vacinação com a CoronaVac. Entre eles, estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Amazonas.