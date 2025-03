Passageiros enfrentam dificuldades para deixar Fernando de Noronha após suspensão de voos da Voepass

Desde a última terça-feira (11), a Latam recebeu uma autorização temporária da Anac para realizar voos emergenciais na rota entre Recife e Fernando de Noronha

Divulgação / Voepass Voos da Voepass foram suspensos por determinação da Anac



Turistas e residentes de Fernando de Noronha estão enfrentando sérias dificuldades para deixar a ilha devido à suspensão dos voos da Voepass, determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Neste momento, a única companhia aérea realizando voos regulares é a Azul, o que tem gerado transtornos para quem precisa retornar ao continente. Desde a última terça-feira (11), a Latam recebeu uma autorização temporária da Anac para realizar voos emergenciais na rota entre Recife e Fernando de Noronha. Esses voos estão programados para ocorrer até a próxima segunda-feira, dia 17, oferecendo uma alternativa para os passageiros afetados.

A Latam informou que está acomodando os passageiros em seus voos ou em voos de outras companhias aéreas. Além disso, a empresa está oferecendo reembolso integral sem penalidades. A Anac também anunciou que o Aeroporto de Fernando de Noronha deve retomar suas operações comerciais com aeronaves a jato a partir de abril, o que pode contribuir para a normalização da situação. A Voepass declarou que está em contato com a Anac para resolver as questões relacionadas à suspensão de suas operações. A companhia também está atendendo os passageiros de acordo com a Resolução 400 da Anac, buscando minimizar os impactos da situação.

