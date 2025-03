Procon-SP notifica Voepass e Latam após decisão da Anac

Equipes de fiscalização também foram enviadas ao aeroporto de Congonhas para acompanhar o atendimento e orientar os passageiros que possam ter sido surpreendidos pela decisão

Objetivo é verificar como a empresa está orientando os consumidores afetados pela suspensão das operações da Voepass



O Procon-SP notificou as empresas Voepass e Latam para prestarem esclarecimentos sobre como estão atendendo os consumidores após decisão da Anac de suspender os voos realizados pela Voepass a partir desta terça-feira (11). Além disso, enviou equipes de fiscalização ao aeroporto de Congonhas para acompanhar o atendimento e orientar os passageiros que possam ter sido surpreendidos pela decisão.

Na notificação, as empresas devem informar sobre como a suspensão dos voos foi comunicada aos passageiros; como as empresas estão atendendo aqueles que estão no aeroporto; quais as alternativas são oferecidas; os canais de atendimento disponibilizados, dentre outras questões relacionadas aos direitos dos consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Os passageiros que já estiverem nos aeroportos têm direito a comunicação grátis em atrasos superiores a 1 hora; alimentação para atrasos de 2 horas e hospedagem a partir de 4 horas de atraso. Se o aeroporto for da mesma cidade do consumidor, ele terá direito a transporte até sua residência.

As passagens de voos operados pela Voepass são comercializadas de três formas: diretamente pela Voepass, pela Latam – em razão de acordo comercial entre as duas empresas e por agências de viagens. Assim, o dever de informar os passageiros sobre alterações e cancelamentos de voos será da empresa responsável pela comercialização das passagens.

Com os voos cancelados, elas precisarão informar a situação do voo e as alternativas previstas na legislação, tais como reacomodação em outro voo da mesma companhia aérea ou até de outra companhia; execução do serviço para o mesmo destino por modalidade como via rodoviária, por exemplo; e reembolso do valor pago integralmente, dentre outros.

