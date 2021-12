Passaporte da vacina para brasileiros e estrangeiros residentes passa a valer a partir desta terça

Com decisão, quem deixar o país a partir desta terça-feira, 14, é obrigado a apresentar o documento; quem saiu antes da determinação do STF não precisará mostrar o certificado

Tânia Rêgo/Agência Brasil Documento que comprove a vacinação contra a Covid-19 será obrigatório para brasileiros e estrangeiros residentes retornarem ao país



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o passaporte da vacina para brasileiros e estrangeiros que vivem no Brasil começará a valer a partir desta terça-feira, 14. Com a decisão, os brasileiros e estrangeiros que residem no país que deixarem o Brasil serão obrigados a apresentar o documento. Aqueles que deixaram o país antes da decisão tomada pelo ministro devem seguir as determinações anteriores, sem precisar apresentar o documento. “Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até a data da presente decisão, submetem-se às regras vigentes anteriormente ao deferimento da cautelar e, portanto, estão dispensados da apresentação de comprovante de vacinação ou de quarentena no regresso, mas obrigados à apresentação de documento comprobatório de realização de teste de PCR ou outro aceito para rastreio da infecção pela Covid-19, com resultado negativo ou não detectável”, determinou Barroso na decisão. Entretanto, a determinação não especifica o que acontecerá com os viajantes não vacinados que chegarem ao país.