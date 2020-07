Paulo Guedes testa negativo para Covid-19

Ministro da Economia vinha cumprindo agendas diárias com o presidente Jair Bolsonaro, que está infectado

Wagner Pires/Estadão Conteúdo Paulo Guedes não está com Covid-19



O ministro da Economia, Paulo Guedes, testou negativo para a Covid-19. Ele recebeu o resultado do exame nesta quinta-feira (16). Desde que Jair Bolsonaro teve o diagnóstico positivo, diversos integrantes do governo se submeteram a testes para a doença causada pelo novo coronavírus. Guedes, que tem 70 anos e integra o grupo de risco, vinha cumprindo agendas diárias com o presidente durante todo o mês de julho. Na quarta-feira, o ministro participou da cerimônia de sanção do Marco Legal do Saneamento.

Bolsonaro, ontem, anunciou que novo teste para a Covid-19 deu positivo mais uma vez. O presidente se recupera bem, no Palácio, e cumpre isolamento. Ele tem honrado seus compromissos por meio de videoconferências. De acordo com José Maria Trindade, Bolsonaro está contrariado de não poder trabalhar normalmente.

Nenhuma autoridade ou ministros que estiveram com Bolsonaro teve resultado positivo para coronavírus nos últimos dias. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi uma das que teve o exame negativo para a Covid-19.