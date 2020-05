Paulo Marinho deve depor sobre acusações contra Flávio Bolsonaro nesta quarta

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Marinho deve depor nesta quarta-feira (20)



O empresário Paulo Marinho deverá prestar depoimento à Polícia Federal na quarta-feira (20), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo blog da jornalista Andreia Sadi.

Marinho denunciou ao jornal Folha de S.Paulo que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, recebeu informações privilegiadas sobre a operação da Polícia Federal Furna da Onça, que teve o ex-assessor de Flávio Fabrício Queiroz como um dos alvos.

Além de suplente de Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Ele é o atual presidente do PSDB no Rio de Janeiro e pré-candidato à prefeitura da capital fluminense.

Depois da veiculação da reportagem, o governador Wilson Witzel reforçou as patrulhas nos entornos da casa do empresário, na zona sul da capital.