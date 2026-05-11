Jovem Pan > Notícias > Brasil > Peão morre após ser pisoteado em rodeio no interior de São Paulo; veja video

Peão morre após ser pisoteado em rodeio no interior de São Paulo; veja video

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o animal, que pode pesar até 800 kg, pisando na região do tórax de Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, que foi socorrido, mas não resistiu

  • Por Jovem Pan
  • 11/05/2026 13h54
  • BlueSky
Reprodução/Redes Sociais Rafael Silvio Oliveira Montador foi atendido pelas equipes da competição, foi transferido para o hospital em uma UTI móvel, mas não resistiu

Um peão morreu neste domingo (10) após ser pisoteado por um touro durante o Votu International Rodeo 2026. Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o animal, que pode pesar até 800 kg, pisando na região do tórax do montador. Ele foi atendido pelas equipes da competição, foi transferido para o hospital em uma UTI móvel, mas não resistiu.

Por meio de nota, a prefeitura de Votuporanga se solidarizou com os familiares e amigos de Rafel. A equipe ACR Time de Campeões, da qual o peão fazia parte, também lamentou a morte nas redes sociais. “A Família ACR está em luto por um atleta, amigo que honrou o esporte até o fim”, diz o post.

A organização do evento disse que recebeu a notícia com profundo pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >