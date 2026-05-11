Peão morre após ser pisoteado em rodeio no interior de São Paulo; veja video
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o animal, que pode pesar até 800 kg, pisando na região do tórax de Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, que foi socorrido, mas não resistiu
Um peão morreu neste domingo (10) após ser pisoteado por um touro durante o Votu International Rodeo 2026. Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu após ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o animal, que pode pesar até 800 kg, pisando na região do tórax do montador. Ele foi atendido pelas equipes da competição, foi transferido para o hospital em uma UTI móvel, mas não resistiu.
Ontem assisti duas provas de montaria. Próximo domingo será a final da PBR. Infelizmente esse peão perdeu a vida no Rodeo de Votuporanga. pic.twitter.com/FtkdNEOgfw
— COIMBRA20🇧🇷 (@Periploseperi) May 11, 2026
Por meio de nota, a prefeitura de Votuporanga se solidarizou com os familiares e amigos de Rafel. A equipe ACR Time de Campeões, da qual o peão fazia parte, também lamentou a morte nas redes sociais. “A Família ACR está em luto por um atleta, amigo que honrou o esporte até o fim”, diz o post.
A organização do evento disse que recebeu a notícia com profundo pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
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